Les enquêtes impossibles : Disparition à Manhattan

L'homme le plus riche de Manhattan a été enlevé ! Il était enfermé dans sa chambre, les volets bien verrouillés ; et ses proches gardaient la seule porte d'entrée. Pas plus de trace d'effraction que de demande de rançon... C'est à n'y rien comprendre ! Comme souvent, quand une "enquête impossible" se présente, c'est à toi que la police fait appel. Préfères-tu d'abord visiter le somptueux palace de la victime ou interroger le premier suspect au parc d'attractions de Coney Island ? C'est toi qui mènes l'enquête !