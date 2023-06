Manuel prépas scientifiques Français-Philosophie. Edition 2023-2024

Pour une préparation complète et efficace de l'épreuve de français-philosophie des concours des grandes écoles scientifiques, cet ouvrage vous propose : - Une étude générale sur le thème et l'essentiel du savoir sur les trois oeuvres du programme 2023-2024. - Une analyse comparée des trois textes. - La méthodologie pour construire votre réflexion, élaborer un plan, rédiger une dissertation et un résumé. - Des sujets de dissertations et de résumés intégralement corrigés.