Culture générale et Expression BTS. Invitation au voyage/Thème, Edition 2023-2024

Cet ouvrage propose une préparation complète à l'épreuve de Culture générale et expression 2023/2024. Il contient : - Une présentation de l'épreuve - Une méthodologie détaillée de la synthèse : conseils, toutes les étapes présentées pas à pas, des exercices d'entraînement. - Une méthodologie détaillée de l'écriture personnelle : conseils, toutes les étapes présentées pas à pas, des exercices d'entraînement. - Des fiches pratiques proposant des outils pour améliorer son efficacité lors de l'examen et des exercices pour s'entraîner. - Thèmes 2023-2024 : Invitation au voyage et thème 2024 : résumés et analyses des oeuvres (livres, films...), synthèse des thèmes.