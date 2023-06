Décrochez votre prochain emploi !. Les astuces gagnantes pour convaincre les recruteurs

Avoir les outils ne suffit pas à trouver un emploi. Il faut aussi avoir les codes et surtout connaître la psychologie du recruteur. Ses attentes. Ses points de vigilance. Ce qu'il va chercher, observer chez le candidat. Ce qui va l'intéresser. Et aussi ce qui va le détourner d'une candidature, d'un profil. Ce livre révèle de nombreuses stratégies et conseils éprouvés, de la lecture de l'offre d'emploi jusqu'à la phase post entretien d'embauche. Objectifs : se démarquer et convaincre. Pour plus d'efficacité, de nombreux exemples visuels et des outils de mises en pratique parcourent le livre : exemples de CV, de lettres de motivation, décryptage d'annonces d'emploi, exercices... Experte de l'accompagnement à la recherche d'emploi depuis 10 ans et YouTubeuse sur cette thématique, Ptisham Tazi, a créé une série de vidéos pour vous accompagner dans la lecture de cet ouvrage.