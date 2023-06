Colonisation et décolonisation

Un mix d'informations, de "Le sais-tu ? " , d' "Incroyable mais vrai ! " , de "Vrai ou faux" , de jeux, de photos et d'illustrations pour comprendre la colonisation et le processus de décolonisation. Comment et pourquoi des pays du monde dont la France ont pris possession d'autres territoires ? Quel sort était réservé aux populations asservies ? Comment ces territoires occupés et les peuples colonisés ont-ils protesté ? Les évènements-clés de cette période sont évoqués : du premier au second empire colonial, en passant par l'esclavage, la guerre d'Indochine et les indépendances, avec des cartes et des frises pour se repérer. Un sujet toujours d'actualité qui questionne les enfants.