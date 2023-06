Guide Petaouchnok Sicile. La Dolce Vita dans tous ses Etna

La dolce vita dans tous ses Etna Vous prévoyez de partir en Sicile ? Excellente nouvelle ! Et re-bonne nouvelle : vous allez pouvoir partir avec un guide Petaouchnok ! Avec cette nouvelle collection de guide, découvrez une nouvelle manière de voyager ! - Projetez-vous en un coup d'oeil en Sicile avec près de 300 photos - Découvrez des expériences originales, des propositions de séjour et des itinéraires clés en main qui font la part belle aux mobilités douces. - Profitez d'une sélection d'adresses responsables et de conseils concrets pour limiter votre impact - Accédez à une carte digitale pour retrouver toutes les adresses, expériences et autres itinéraires directement sur votre téléphone. Vous voilà parfaitement équipé pour explorer les exceptionnelles villes baroques du Sud et les pentes abruptes et fertiles de l'Etna, randonner dans le parc des Madonie et vous reposer sur les plus belles plages de l'île. Goûter au meilleur de la street food de Palerme, vous échapper sur les îles Eoliennes et découvrir la magie de la dolce vita sicilienne, attablée en terrasse d'un village perché au coeur des montagnes. Quelle chance vous avez de partir : bon voyage ! PETAOUCHNOK, c'est le compte Instagram créé par Antoine Delaplace et Raphaël de Casabianca (présentateur de Rendez-vous en terre inconnue). Avec ces tout premiers guides, ils souhaitent faire de votre prochain voyage une expérience encore plus responsable et inattendue.