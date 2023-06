Drag Queens. Points à relier. Plus de 1000 points à relier sur chaque page !

Des planches inédites, comportant chacune 1000 points, qui vous intrigueront et vous enchanteront à coup sûr. Prenez un crayon et préparez-vous à vous déchaîner ! Ces 20 nouvelles images créées par la talentueuse de Jennie Edwards vous tiendront en haleine jusqu'à la fin, chacune d'entre elles révélant une superbe drag queen dans son glorieux apparat. A découvrir les drags queens les plus connus tels que RuPaul, Trixie Mattel, Courtney Act, Bimini Bon Boulash, Raven, Kim Chi, Bob the Drag Queen et Alaska Thunderfuck.