Les Cahiers de la BD Hors-série : Les pasagers du vent

En novembre 2022, François Bourgeon concluait le troisième et dernier cycle des Passagers du vent, une saga exceptionnelle qui révolutionna par de nombreux aspects la bande dessinée française de la fin des années 1970 à nos jours. L'occasion, pour Les Cahiers de la BD, de revenir sur de nombreux aspects véhiculés par cette série finalement assez peu étudiée en dehors de son aspect documentaire. Figurent notamment au sommaire de ce numéro les articles suivants : "Le romanesque de François Bourgeon à l'aune des grands romans d'aventures du XIXe siècle", "Des personnages féminin emblématiques", "Du vaudou à la Commune de Paris, esprits et révolution", "De l'influence du cinéma d'aventures", "Noirs d'Afrique et d'ailleurs dans des rôles principaux", "La sexualité humaine comme argument narratif réaliste". Avec également une analyse de nombreuses planches originales qui, jusqu'ici, n'étaient jamais sorties de l'atelier de l'auteur. Les hors-séries des Cahiers de la BD proposent un focus sur une personnage ou une série qui fait date dans l'histoire de la BD. Forts d'un esprit à la fois synthétique, abordable et analytique, Les Cahiers de la BD se veulent prescripteurs de tendances, engagés dans la défense d'une bande dessinée de qualité, qu'elle soit mainstream ou alternative, contemporaine ou historique, tout en donnant des clés de lectures susceptibles d'intéresser les anciens et les modernes.