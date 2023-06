Après l'enfer : Pack en 2 volumes : Tome 1, Le jardin d'Alice ; Tome 2, Le bayou d'Oz

Entre âpre réalité et conte noir, pour Dorothy et Alice, le Sud vaincu est bien différent d'Oz et du pays des merveilles... La guerre de Sécession s'est achevée. Trois anciens confédérés reviennent sur les terres dévastées d'un Sud exsangue. Leur chemin va croiser celui de deux jeunes filles : Dorothy qui a vécu le pillage de sa ferme comme une tornade et Alice qui semble s'être réfugiée de l'autre côté du miroir pour oublier. Ils se retrouvent tous dans un monde qu'ils ne reconnaissent plus. Ces cinq âmes blessées vont chercher une raison d'accepter la réalité et tenter de retrouver leur humanité au milieu des ruines laissées par cette guerre fratricide...