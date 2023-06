Punisher. Journal de guerre

Depuis qu'ils ont ressuscité sa femme Maria, le Punisher fait alliance avec les terribles ninjas de la Main. Difficile de dire combien de temps tiendra cette union contre-nature, mais en attendant, Frank Castle met toutes les ressources à sa disposition au service de sa guerre, que ce soit en réglant de vieux comptes ou en se protégeant des nombreux assassins qui cherchent à le tuer. En parallèle à la saga principale, racontée par Jason Aaron dans les volumes 100% MARVEL : PUNISHER publiés cette année, Torunn Gronbekk (Thor) explore l'actuel statu quo de l'anti-héros le plus violent (et l'un des plus populaires) de l'univers Marvel. Trois récits complets qui nous montrent différents aspects de Castle.