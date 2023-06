Les logiques absurdes. De la dialectique néoplatonicienne aux logiques non classiques

Parce que la logique de l'être est efficace mais limitée, cet ouvrage cherche à y opposer une dialectique du néant où, à rebours de toute ontologie et par-delà la métaphysique, c'est l'hénologie néoplatonicienne qui permet d'envisager une métamathématique originale. A partir des logiques non-standard contemporaines, c'est la rigueur démonstrative de positions souvent jugées irrationnelles ou mystiques qui sont ainsi mises en évidence. Grâce à la logique intuitionniste, l'idée d'une négation intensive rend possible de penser un néant suressentiel qui ne se réduit plus à une simple privation d'être. Les contradictions et les paradoxes qui en résultent sont ensuite étudiés à la lumière des logiques paraconsistantes. Néanmoins, pour qu'un intuitionnisme dialethéiste devienne envisageable, c'est le principe d'identité lui-même qui est principalement questionné. Pour ce faire, l'étude du tétralemme indien et son apparition dans les textes de Proclos rend manifeste l'apport décisif sur ces questions des logiques de la Vacuité sur lesquelles débouche l'ensemble des analyses.