Le combat du livre

Alaric, jeune homme rêveur et maladroit, vit avec son père libraire sur le continent de Mioja, dans le monde d'Octavia. Un jour, il tombe par hasard sur un livre aux capacités incroyables. Après en avoir discuté avec son meilleur ami Idriss, ils décident de montrer au roi leur trouvaille. Le royaume étant menacé par le cruel Muldus, le monarque demande à son meilleur capitaine de les guider jusqu'à un mage. Sur le chemin, ils rencontrent une adolescente qui cherche à fuir le continent - le capitaine accepte qu'elle les suive. Le groupe découvre avec étonnement les talents de combattante de la jeune fille. Ils découvrent aussi qu'elle semble cacher de terribles secrets. Après de nombreuses embuches, ils se retrouvent finalement devant le grand ennemi d'Octavia... Vont-ils parvenir à leurs fins ? Vous le saurez en plongeant dans ce merveilleux univers écrit à quatre mains ! Ensemble depuis plusieurs années, Florence Goguillot et Rasto Le Truand ont décidé de se lancer dans l'écriture à deux. Elle, horticultrice de formation et actuellement agente de sécurité, passe son temps libre à écrire et a déjà publié une première oeuvre fantastique chez Persée, Les sorciers des éléments. Lui, formateur en informatique, adore les jeux vidéo et les jeux de rôle. Ils se retrouvent très souvent pour écrire le soir, discuter de futurs projets et partager leurs idées.