Les métiers de l'artisanat d'art. Edition 2023

Avec les métiers de l'artisanat d'art, vous découvrirez un secteur caractérisé par : ? La connaissance des matériaux, la maîtrise du geste, le goût de l'innovation ? Divers domaines d'activité : ameublement, architecture et jardins, bijouterie-horlogerie, décoration, facture instrumentale, mode et accessoires, restauration d'art, spectacle... ? Des conditions d'emploi variées : salarié, fonctionnaire, indépendant, chef d'entreprise ? La transmission des savoirs et savoir-faire au coeur de la formation, du CAP au DN MADE, en passant par le BMA ou le BP ? 5 familles de métiers : bois, cuir, métal, pierre-céramique-verre, textile Points forts de la collection : ? Des planches visuelles, schémas, tableaux comparatifs ? Un reportage, des témoignages de professionnels et de jeunes ? Le lien entre les formations et les métiers ? Des fiches diplômes synthétiques ? Un dico des métiers ? Un carnet d'adresses des formations ? Le point sur les débouchés