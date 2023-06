Dictionnaire de science économique. 7e édition

Ce dictionnaire, résolument pluraliste, propose l'ensemble des définitions indispensables pour comprendre l'économie (des néo-classiques aux post-keynésiens, du keynésianisme de la synthèse à l'institutionnalisme, du marxisme à la théorie de la régulation...) et les grands mécanismes à l'oeuvre (politiques européenne et monétaire, gestion des crises financières...). Articulant pédagogie et rigueur scientifique, cette nouvelle édition présente : - Plus de 2 400 définitions pour éclairer les processus, les institutions économiques et les crises récentes (Covid, guerre en Ukraine...). - Plus de 20 articles thématiques : capital et investissement, économie du développement, économie et écologie, protection sociale, etc. - Un système de renvois complet pour faciliter la circulation dans l'ouvrage. - En complément : un lexique anglais-français des expressions et un index des auteurs. Une véritable référence à l'attention des étudiants en économie (classes préparatoires, grandes écoles, universités, IEP), des candidats aux concours de l'enseignement et des professionnels.