Guide du plaidoyer. Stratégie d'influence pour faire évoluer la loi

Le plaidoyer c'est toutes les actions qui visent à influencer les décideurs publics et à faire évoluer les règles en vigueur, pour défendre une cause. Pour faire avancer leurs causes, les militants et les associations cherchent à influencer l'agenda politique et médiatique, et à faire évoluer les lois et les normes. En quelques années, le "plaidoyer " est devenu un axe central du répertoire d'actions militant, des ONG les mieux établies aux collectifs les plus informels. Il existe désormais des formations au plaidoyer, et les associations emploient des professionnels du plaidoyer, mais il n'existe aucun manuel de plaidoyer. Comment faire, en pratique, pour obtenir des changements législatifs ? Comment influencer l'agenda politique pour qu'une réforme soit mise à l'ordre du jour puis adoptée ? Comment structurer ses relations avec les décideurs publics ? Comment élaborer des propositions ou contre-propositions d'amendements ? Comment conduire une veille efficace pour maîtriser le calendrier et pouvoir intervenir au bon moment ? Dans cette petite boîte à outils vous trouverez les réponses à toutes ces questions et même plus pour booster l'influence politique d'une association, de l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer à sa mise en oeuvre au quotidien.