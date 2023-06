Papa, Raconte-moi la nuit ! Les 101 Dalmatiens, spécial Noir et Blanc

Un grand livre d'éveil Disney Baby qui brille, pour faire découvrir les animaux aux tout-petits ! Suivez Simba et son papa à la découverte de la savane, au cours d'une histoire pleine de tendresse. Avec des mots simples remplis d'amour, Mufasa présente à son lionceau les différents papas du monde. - Papa Mufasa, es-tu le seul papa de la savane ? - Non, mon fils ! Suis-moi, je vais te montrer... Le papa guépard court très vite, c'est le plus rapide du monde. - Je suis sûr que je peux le battre à la course ! Un ouvrage tout-carton, avec 4 grandes scènes illuminées de fers à dorer argent et or, et des coins ronds, facilement manipulable pour les petites mains. Dès 1 an.