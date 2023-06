La Bolivie, les années 60, la résistance de Guevara et ses tentatives de révolution attirent les jeunes, son assassinat entraine la souffrance de ceux qui ont cru en lui. Les oppressions augmentent, la misère sévit. La vie devient dure à vivre pour ceux qui croient en la liberté, en l'égalité et en la justice. Les médias corrompus jouent en faveur des capitalistes. Pourtant... au milieu de toute cette violence et toute la sauvagerie pratiquée par les gouvernements qui se succèdent, un amour nait et grandit. Va-t-il être étouffé par un lendemain incertain ? Parviendra-t-il à triompher malgré les différences entre les classes sociales ? Aurait-il la force de surmonter les affrontements politiques ? Ana raconte sa vie, "une ode malgré tout" . Arlette Abou Moussa est née au Liban, en 1960. Elle obtient un diplôme en Santé Publique en France, où elle réside pendant 10 ans. En 2010, elle retourne à son pays d'origine, le Liban, et y obtient un diplôme en Gestion scolaire et Développement éducatif à l'université Saint Joseph de Beyrouth. En 2021, suite à la crise économique du Liban, elle retourne en France, où elle travaille en tant qu'infirmière. Bolivie terre de mes amours est son premier livre.