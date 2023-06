Créés pour s'émerveiller. Redevenir des adorateurs de Dieu

Est-ce que Dieu vous émerveille encore ? Avec le temps, notre Dieu devient parfois petit, distant, pas tre`s impressionnant à nos yeux... Nous perdons le sens de l'émerveillement face à la splendeur de la gloire de Dieu. Nous partons donc constamment à la recherche de petits bonheurs de substitution, des petits bonheurs qui, nous l'espérons, pourront nous procurer un certain sentiment d'émerveillement dont nous avons tant besoin. Nous sommes très souvent déçus... Dieu a en effet soigneusement conçu le monde afin qu'il reflète sa gloire. Toutes les choses merveilleuses de sa création ne peuvent qu'orienter notre regard vers lui, le Dieu merveilleux qui les a créées. Tant que notre coeur n'est pas totalement émerveillé par Dieu, nous vivrons dans une poursuite constante de nos rêves et espoirs éphémères. L'être humain a été créé pour s'émerveiller ! Ce livre vous aidera à voir le monde comme Dieu le voit et à vous délecter de sa gloire époustouflante.