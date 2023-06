Les secrets d'une reconversion professionnelle réussie. Mieux se connaître, explorer les possibles, se lancer

Une méthode concrète et une multitude de témoignages pour vous accompagner dans la réussite de votre changement de métier ! Aux commandes de cet ouvrage, on retrouve Mustapha Benkalfate, fondateur et dirigeant de Jobtimise, spécialisé dans la gestion de carrière, accompagné de trois coachs du cabinet. Ils partagent leurs conseils essentiels pour mener à bien votre reconversion, en vous guidant pas à pas. Bonus en ligne : JobEden (outil d'orientation profesionnel) et MachinaJob (plateforme e-learning avec des vidéos, quiz...) pour aller au bout de la réalisation de votre projet.