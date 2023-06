Ma Vie, mes Copines ! Tome 31 : Vacances à la mer

Léa, la tante de Chloé, a invité les trois copines à passer une semaine en ltalie, au bord de la mer ! Au programme : visites, détente et séances plage, bien sûr ! Mais les amies s'aperçoivent que Léa a du mal à se détacher de son travail, tout comme Gina et sa fille Serena, leurs hôtes... Heureusement, Chloé, Kim et Pauline sont bien décidées à leur faire goûter à la dolce vita à l'italienne !