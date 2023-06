Maux d'Amour. Tome 1

Après une soirée arrosée pour marquer le début des vacances, Calypso n'a plus aucun souvenir de la nuit qu'elle a passée. Mais, chose étrange, elle se réveille avec le tee-shirt d'un inconnu et une rose dans son lit. Le mystère de sa nuit demeure entier lorsqu'elle entre dans le salon et découvre un livre intitulé Trouve-moi, avec une énigme à l'intérieur. La tentation est grande mais comment être sûre qu'elle ne court aucun danger ? D'abord méfiante, la curiosité de Calypso l'emporte finalement. Commence alors un troublant jeu de piste pour découvrir l'identité de ce mystérieux prétendant secret...