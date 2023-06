Ariel. L'histoire du film

La nouvelle collection d'histoires des films des Princesses Disney racontées aux tout-petits ! - L'histoire du film réécrite et adaptée aux moins de 3 ans. - Des illustrations Disney Baby modernes et colorées. - Une maquette épurée, avec des pages indéchirables, parfaites pour les bébés. Dès 18 mois. Résumé : Ariel est une sirène très curieuse ! Elle adore explorer les fonds marins, à la recherche d'objets venant du monde des humains. Quand elle sauve le Prince Eric d'un naufrage, elle ne rêve plus que d'une chose : avoir deux jambes pour pouvoir apprendre à le connaître.