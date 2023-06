Doctor Strange Intégrale, Tome 7 : 1980-1981

Stephen Strange affronte de nouvelles menaces, car le Baron Mordo a percé les secrets occultes du Vatican et s'en sert pour mener la vie dure au Maître des Arts Mystiques. Quand Wong est capturé par une ennemie de Strange, il doit traverser les dimensions avec Cléa et affronter les terribles N'Garai. Et dans une histoire du Gardien, le Docteur Strange devient le disciple... de Dormammu ! Voici un nouveau volume de L'INTEGRALE du Docteur Strange, qui fête cette année ses 60 ans de carrière. Cet album est entièrement imaginé par Chris Claremont, le "Pape" des X-Men ! Des épisodes jamais réédités depuis les années 80 !