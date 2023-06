Les fractions 6e. Débloque tes maths

L'ouvrage s'inscrit dans la nouvelle collection parascolaire de soutien en mathématiques collège Débloque tes maths. Chaque ouvrage est consacré à une difficulté mathématique et permet de : Comprendre avec des méthodes pour lever chaque point de blocage Se rassurer avec des exercices d'application très simples et de difficulté progressive pour préparer les évaluations De réaliser des quiz en ligne permettant de valider chaque étape et de passer des niveaux, comme dans les jeux vidéo. Cet ouvrage aborde les fractions pour les 6e, en s'appuyant sur des méthodes vues à l'école primaire : vocabulaire de fractions, mesure de longueurs ou d'aires avec des fractions, résolution de problèmes avec des fractions, expression de quotients avec des fractions, etc.