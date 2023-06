Inspecteur Balto. Manufrance, bichons et camgirls

Inspecteur, il adorait son métier presque autant que sa femme. Il l'a fait mettre en cabane. Personne n'est au-dessus de la loi... On n'arrête jamais d'être flic. C'est pas moi qui vais contester l'adage. Je viens de prendre ma retraite, mais je continue encore un peu. Je m'occupe de ce qui est pas important pour la police. Des affaires où les gens demandent d'être discret. On me dit intransigeant, vieux jeu, anti-technologie. Alors quand les deux gamines sont venues pour que je les aide à retrouver leur ami "camgirl" dont tout le monde se fout, je me suis retrouvé dans un autre monde. "Camgirl" , pour moi c'est du chinois. J'ai même pas Internet. Je pourrais faire comme Columbo et demander à ma femme, mais elle est plus là. Je l'ai fait coffrer. Intransigeant, je vous dis !