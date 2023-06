1952. Né pauvre dans le misérable quartier juif du vieux Caire, devenu jeune propriétaire flamboyant de clubs et de bars fréquentés par la haute société cairote, Zohar Zohar débarque en Europe, expulsé et fugitif. Seul l'accompagne le fantôme de son tortionnaire nazi. Zohar fuit un pays à feu et à sang, une société malade à l'image de son roi Farouk ramolli de luxure et détesté par son peuple ; une société déchirée par la montée des Frères musulmans, l'infiltration de l'armée égyptienne par d'anciens nazis, les pogroms contre les Juifs et la rébellion conduite par le puissant Gamal Abd el-Nasser. En France, il va se lier à Aaron, Lucien et Paulette, soudés par la rage d'en découdre eux aussi avec les bourreaux de leur passé. C'est cette histoire que son fils va découvrir, celle qui lui fera comprendre la mystérieuse promesse faite par Zohar à la Société des Belles Personnes. Un roman foisonnant, peuplé de personnages extraordinaires. Elle. Une superbe épopée de l'exil. L'Obs.