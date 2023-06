Thème Français-philosophie. Prépas scientifiques. Programme 2023-2024

Tout le programme de français-philosophie 2022-2023 - Le portrait des 3 auteurs - Le résumé et l'analyse de chaque oeuvre - Le thème en fiches synthétiques - 2 sujets de dissertation rédigés - 300 citationsL'épreuve de français-philosophie aux concours des écoles d'ingénieurs est exigeante et décisive. Mais comment étudier 3 oeuvres importantes de la littérature, comprendre la pensée de 3 auteurs différents, les mettre en relation avec un thème précis, alors que les matières scientifiques occupent déjà une grande partie de votre temps ? - Pour vous accompagner dans ce travail, vous trouverez ici une présentation claire des auteurs, de leur époque et une analyse de chacune des oeuvres ainsi que les aspects essentiels du thème et des oeuvres au programme expliqués et commentés. - Une fiche méthodologique et 2 sujets de dissertation entièrement corrigés vous permettront de vous préparer aux concours. - 3000 citations utiles à connaître complètent ces outils.