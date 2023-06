La boîte à outils pour développer son activité sur le web. Inbound marketing - Modern selling - Growth hacking

Comment conquérir de nouveaux marchés et gagner de nouveaux clients ? Comment développer son activité pour générer plus de ventes et booster son chiffre d'affaires ? Aujourd'hui, pour toute entreprise, être présent sur le web n'est plus une option. C'est effectivement une nécessité. Les consommateurs sont devenus "digital-first" , d'autant plus dans ce contexte actuel de crise sanitaire où la distanciation sociale est primordiale. Comment bien définir ses personas pour développer une bonne stratégie commerciale et marketing ? comment choisir le type de site internet le plus utile à son entreprise ? Comment également tirer le meilleur des pratiques en ligne : blogs, webinaires, community management, puis comment fidéliser pour finalement accélérer et pérenniser sa croissance ? Vous apprendrez tout cela grâce à une boîte à outils résolument opérationnelle qui offre aux équipes commerciales et marketing les clés pour développer leur chiffre d'affaires sur Internet.