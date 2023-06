Etudes sémitiques. Mélanges rassemblés à la mémoire de Philippe Cassuto

L'ouvrage renouvelle les perspectives scientifiques en lien avec trois thèmes que sont les études hébraïques et bibliques, les études historiques et judaïques et les études linguistiques des langues sémitiques dont l'hébreu et l'arabe. Cet ouvrage, à la mémoire du grand spécialiste de la massore et de la grammaire hébraïque que fut Philippe Cassuto (1959-2020), trop tôt disparu, rassemble les travaux d'enseignants-chercheurs autours de trois thèmes dont ils sont tous des spécialistes reconnus. Les études hébraïques et bibliques, tout d'abord, explorent, au sein du judaïsme, les questions de l'athéisme, d'herméneutique de la virilité, de la pluralité de la massore, de même que les techniques d'émendation textuelles dans la bible hébraïque avant de porter un regard nouveau sur la narration biblique. Suivent des études historiques qui, pour moitié, interrogent le rapport entretenu par les Juifs et les communautés dans lesquelles ils évoluèrent, aussi bien au Moyen Age en pays arabes ou en Arménie, qu'au XXe siècle dans l'Espagne catholique, et, pour l'autre moitié, traitent du corps en Mésopotamie antique, de la constitution d'une assemblée provinciale dans l'Egypte du XIXe siècle et de l'enseignement des sciences militaires au Soudan au XXIe siècle. Enfin, des études linguistiques viennent rappeler la place qu'occupent dans l'université française aussi bien l'hébreu que le berbère, abordent les langues iraniennes anciennes en rapport avec l'araméen, traitent de la diversité des expressions du futur en persan contemporain, présentent une réflexion sur la pertinence de la flexion désinentielle en arabe classique, et se penchent sur les néologismes populaires issus du Printemps arabe.