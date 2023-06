Spécialité physique-chimie. 1re. Travailler en autonomie, 3e édition

Un cours approfondi et précis. En + - le vocabulaire à connaître - des points méthode - les erreurs à éviter - de nombreux exemples - les conseils du professeur Des exercices classés par compétences attendues du programme avec une mise en valeur des grandes compétences du socle commun (ex. extraire, raisonner, argumenter, etc.). Ces compétences sont rappelées devant chaque énoncé pour permettre au lecteur de réviser compétence par compétence. Les corrigés détaillés de tous les exercices avec les conseils d'un professeur de l'Education nationale.