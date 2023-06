Six récits d'épouvante

Fantômes, situations inquiétantes, folie face à l'inexpliqué... Autant de récits à frémir mettant en scène le surnaturel et la peur, imaginés à la fin du XIXe siècle par Guy de Maupassant comme un reflet tragique de son temps et de sa personnalité. Entre réalisme et fantastique, ces six contes et nouvelles happent le lecteur jusqu'à leurs surprenants dénouements ! Avec en plus : Le texte illustré Un cahier en couleurs avec de nombreux visuels Des extraits disponibles à l'écoute Un lexique du récit Des fiches méthode