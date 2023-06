Comprendre la monnaie et les politiques monétaires

La monnaie prend sa place dans la société dès lors qu'il existe un échange marchand. La confiance dans la valeur d'une monnaie est associée à la puissance économique du pays qui l'émet. Si les banques ont l'initiative de la création monétaire, l'Etat, par l'intermédiaire des banques centrales, veille à l'adéquation de sa quantité au volume des affaires pour éviter les déséquilibres, notamment l'inflation. Cette nouvelle édition mise à jour explique les conditions de création et de diffusion de la monnaie, et permet de comprendre comment ses formes et son contrôle ont évolué jusqu'à nos jours.