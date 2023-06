Manuel pratique de traduction. Chinois-français. Français-chinois. B2-C1

Ce manuel de traduction chinois-français / français-chinois entièrement bilingue est à destination des étudiants du supérieur. Il peut être aussi bien utilisé en cours avec un professeur qu'en autonomie. Outil précieux, il permet à la fois de se former à la traduction, de renforcer sa pratique de la traduction et d'approfondir les codes linguistiques et culturels du français et du chinois qu'il est indispensable de maîtriser pour réussir tout exercice de traduction dans le supérieur. Il comprend : - Une méthodologie de la traduction rédigée en français et en chinois - 20 textes essentiellement issus de la presse générale chinoise et française faisant référence à divers domaines d'actualité : le sport, les nouvelles technologies, l'art de vivre, l'art, l'environnement, la société, le tourisme, la santé, le cinéma, la politique - Des listes de vocabulaire pour chaque texte ainsi que des remarques et analyses utiles pour améliorer sa capacité à traduire dans les deux langues et une proposition de traduction - 2 lexiques : chinois-français/français-chinois