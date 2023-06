Mémoires à vif d'un poilu de quinze ans

Maximilien, jeune vendeur de journaux à la criée, rêve de devenir journaliste. Quand la Première Guerre mondiale éclate, il trouve là une occasion d'exercer ses talents de reporter. Téméraire, il rejoint le front, et découvre les horreurs des combats, la mort, mais aussi la camaraderie de ses frères d'armes. Dans ce récit historique, les jeunes lecteurs, en s'identifiant à ce " poilu de quinze ans ", se trouveront en immersion, au coeur du conflit mondial, et trouveront à réfléchir sur l'engagement et la mémoire. Avec une interview exclusive d'Arthur Ténor et le début du texte en audio, lu par l'auteur ! Collège : 3e : Agir dans la cité : individu et pouvoir