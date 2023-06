Comment affronter la réalité au sortir de l'adolescence ? Quête de l'amour idéal, désir de fusion avec la nature, rêve de fraternité, acceptation du réel : chacun des Contes à Ninon tente de répondre à cette question. Offrant un autre regard sur Zola, cette oeuvre de jeunesse porte déjà les racines de ses futurs combats à travers la critique de la société et de ses inégalités. En plus : Des rabats panoramiques avec des oeuvres d'art en couleur Le début des contes disponibles à l'écoute Un oral du Bac intégral en audio Une frise historique et culturelle du siècle de Zola Un groupement de textes et d'images Des fiches méthode vers le Bac