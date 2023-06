Retraite à 62 ans, pouvoir d'achat amélioré, budget en équilibre, c'est possible !

Maintenir l'âge de la retraite à 62 ans est possible. Cheval de bataille de l'auteur, le temps de travail ! Selon lui, le déficit des caisses de retraites est à imputer aux 35 heures. Chaque heure travaillée apporte des cotisations. Les salariés cotisent donc moins aujourd'hui qu'avec les 39 heures établies en 1982, et les fameuses 40 heures du Front populaire. Remède préconisé par André Vallé : le passage aux 38 heures pour l'ensemble des travailleurs. Un gain de contribution qui bénéficiera à tous et amorcera un train de mesures indispensables pour la France. Né en 1926, André Vallé s'est volontairement engagé dans la Résistance à ses 18 ans, en 1944. Médaillé de la libération, il ne comprend pas l'apathie dont semblent aujourd'hui frappés les français, et leur dédie ce court essai. " La France ruinée " est son premier ouvrage, paru aux Editions du Panthéon.