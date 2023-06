Petits objets en origami

De l'objet utile à la simple décoration, formez-vous à l'origami, l'art du pliage de papier ! Grâce à ses nombreux schémas pas à pas, apprenez à plier 20 origamis originaux. Depuis les grues jusqu'aux boîtes en passant par les cadres photos, de nombreux objets sont à portée de main pour les débutants comme les créatifs plus aguerris. Découvrez le monde du papier du papier avec l'origami et son effet relaxant et apaisant.