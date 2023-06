Le nouveau thème. Epreuve de français et philosophie. Prépas scientifiques. Concours 2024-2025

La collection "l'intégrale" propose aux étudiants des CPGE scientifiques un manuel complet pour une préparation efficace de l'épreuve de français et philosophie. Réalisé par des spécialistes et des enseignants en CPGE dans un esprit pédagogique, il vise à doter et enrichir le candidat de connaissances claires et essentielles pour aborder sereinement tout type d'épreuve. Il propose ainsi : - Une approche problématisée du thème - Une lecture approfondie et condensée des oeuvres au programme - Des dialogues construits entre les oeuvres - Des synthèses philosophiques et historiques sur la question - Un élargissement sur le thème dans le langage et la littérature - Une ouverture au monde symbolique et artistique - Une méthodologie suivie de dissertations détaillées et comparées - Une méthodologie suivie de résumés corrigés