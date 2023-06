Chers parents

Convoqués par leurs parents en urgence dans leur maison de famille, Pierre, Jules et Louise angoissent, craignant le pire... L'un des deux est-il gravement malade, voire condamné ? Loin d'imaginer les scénarios dramatiques inventés par leurs enfants, Vincent et Jeanne annoncent en effet leur départ, mais dans des conditions inattendues et surtout pour des raisons insoupçonnées. La famille idéale s'apprête alors à vivre une crise qui poussera chacun à se dévoiler sous son vrai jour ! Cette comédie grinçante, saluée par la critique et plébiscitée par le public, offre une lecture aisée, rythmée et réjouissante, avec la famille comme terrain de jeu et d'hostilités, source d'inspiration inépuisable de la littérature et du théâtre. Avec une interview exclusive des auteurs, acteurs et metteurs en scène Armelle et Emmanuel Patron + le début du texte lu par des comédiens ! LYCEE : Le théâtre (2de-1re)