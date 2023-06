Le fantôme de Canterville

La famille Otis a bien été avertie que le vieux manoir anglais de Canterville Chase était hanté. Mais elle ne croit pas aux histoires de revenants?! Pourtant, le fantôme existe bien, et il va tout mettre en oeuvre pour chasser les nouveaux propriétaires qui ont, de leur côté, plus d'un tour dans leur sac... Qui remportera la terrible lutte?? Ce court récit d'Oscar Wilde est idéal pour les classes de 5e. Cette édition pédagogique inédite propose en plus : des questions de lecture, d'écriture et d'oral, des extraits du texte en audio, des rabats panoramiques illustrés, une frise chronologique illustrée, une infographie, un groupement de textes et d'images, et des fiches méthode efficaces.