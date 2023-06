Peut-on trahir ses engagements les plus sacrés en toute impunité ? Peut-on bafouer les valeurs d'une société sans s'attirer les foudres du Ciel, et celles de ses contemporains ? Pour avoir poussé trop loin les formes du libertinage, Dom Juan paiera son audace de sa vie. Dans cette pièce aux échos très contemporains, Molière porte un regard acéré et novateur sur le grand siècle classique. En plus : une infographie sur l'archétype des personnages des pièces de Molière, un groupement de textes et d'image sur les figures du libertin, des photos de mises en scène et oeuvres d'art en couleurs, des extraits de la pièce à écouter, un oral du Bac intégral en audio, une frise historique et culturelle du siècle de Molière, un lexique du théâtre et des fiches méthode pour le Bac.