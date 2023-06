Méthode de français Prêt-à-parler niveau A2. Livre de l´élève

Prêt-à-parler, une méthode efficace, qui permet aux apprenants de communiquer en français dès le premier cours ! Une approche pragmatique de la langue : apprendre à communiquer dans des situations concrètes de la vie quotidienne à travers des documents et activités originaux. Une progression graduelle et en spirale qui favorise l'enrichissement du lexique et de la grammaire L'interaction orale comme élément fondamental de l'apprentissage, traitée par le biais d'actes de parole en contexte et d'une grande variété de typologies d'activités Une approche lexciale de la grammaire basée sur l'observation et l'appropriation des formes Une attention particulière accordée à l'écoute du son et à la prononciation grâce aux activités de phonétique de l'unité, aux tableaux et aux encarts de conjugaison lus, à la version audio de tous les documents écrits