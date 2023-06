Nouveau thème. 50 oeuvres en fiches pour réussir sa dissertation de culture générale. Prépas commerciales ECG, Edition 2023-2024

Aux concours d'entrée des grandes écoles de commerce, les candidats doivent rédiger une dissertation sur un thème imposé qui n'est ni une dissertation littéraire ni une dissertation philosophique mais une dissertation de culture générale. Pour ce faire, ils sont invités à puiser dans une culture littéraire et philosophique se rapportant au thème, acquise au cours de l'année. Mais afin de singulariser leur copie, ils peuvent faire appel à leur culture cinématographique, musicale, artistique, scientifique, politique. Cet ouvrage en fiches a précisément pour objectif de seconder les candidats dans cette tâche exigeante et d'analyser le thème au programme à travers : - Des oeuvres philosophiques - Des oeuvres littéraires - Des oeuvres cinématographiques - Des oeuvres artistiques Pour aller plus loin et savoir comment réinvestir ce contenu, l'ouvrage propose également des sujets de dissertation corrigés à partir d'exemples tirés de ces fiches.