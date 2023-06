Kengan Omega Tome 1

2 ans après le fameux tournoi... De nouveau combats Kengan vont commencer !!! Deux ans ont passé depuis le Tournoi d'Extermination quand, sorti de nulle part, un homme vient frapper à la porte de la Société Yamashita. Il semble avoir eu vent des Combats Kengan, ces confrontations de combattants par lesquelles de puissantes firmes règlent leurs différends commerciaux... Si ces hommes se battent dans ces arènes illégales, c'est pour une seule et unique raison... devenir plus forts. Beaucoup plus forts qu'ils ne le sont !!!