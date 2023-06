Zamira Wilson Tome 2 : La cachette du dragon

Un coeur de lion, l'âme d'un dragon et le pouvoir d'un Djinn. Nous avons survécu au Royaume de la Sorcière, c'est vrai. Mais notre retour à la maison est loin d'être bienvenu. Mon imbécile de frère a décidé de partir tout seul à la recherche d'une soigneuse mythique qui pourrait l'aider à marcher de nouveau. Si elle ne le dévore pas avant. Parce que c'est un dragon, et qu'elle réside au plus profond de leur territoire. Comme je disais : c'est un idiot. Je partirais bien à sa poursuite moi-même, mais ce n'est pas mon unique problème. Ma mentor m'a interdit de quitter la sécurité de l'Enclos. Il paraît que je suis trop faible pour affronter ce qui se prépare. Avec ma fierté blessée à plus d'un titre, je dois rassembler les quelques alliés qu'il me reste. En haut de la liste, il y a la nouvelle copine de mon ex-mari et un satyre aux braiments horribles. Vie de merde. Si j'ai de la chance, en chemin, je retrouverai un petit dragon et un Djinn dont les yeux bleus hantent toujours mes rêves. C'est parti, mon kiki ! Ce périple est sur le point de prendre une tournure des plus inattendues. #Humour #Action #Magie #Amitié #Quête #Sorcières #Dragons