Mystères à Lacetown Tome 2 : Des suspects à la pelle

Un festival de musique acoustique est organisé à Lacetown et, avec lui, un nouveau cadavre fait son apparition ; celui-là découvert aux Pompes funèbres Fleishman. Michael se récuse de l'autopsie, préférant confier le cas à son grand ennemi du comté voisin. Par chance, Michael est plus proche que jamais de Jazz, le coiffeur de la ville. Ensemble, ils mènent leur enquête de leur côté. Et, comme le premier meurtre macabre est toujours frais dans leur mémoire, ils ne peuvent s'empêcher de se demander si l'illustre assassin et romancier à succès Russel Withingham n'aurait pas ciblé les victimes depuis sa cellule, où il attend son procès. Cependant, le festival offre plus de suspects qu'il n'en faut, dont un visage tristement familier. Et, tandis que le tueur se rapproche de plus en plus de Michael et de Jazz, le shérif Musgrave leur rappelle que tout le monde est suspect tant qu'il n'a pas décrété le contraire ! #Meurtre #Enquête #MM #RomanceContemporaine #Sexy "Ce roman est tout simplement très amusant. Avec un solide mystère et une douce romance, il n'y a vraiment rien à redire ici. L'histoire est tout simplement délicieuse et j'en ai apprécié chaque instant". Joyfully Jay, Goodreads "Cette série est tellement bien ! J'ai hâte de lire la suite ! Ces personnages me font mourir de rire, c'est ça qui est bien avec cette série : même si c'est un roman policier, c'est aussi très fun à lire". Becca, Goodreads "On a presque deux livres pour le prix d'un ! Le premier : un roman policier sur la traque d'un serial killer, le second : une romance très mignonne et sexy entre Michael et Jazz ! " Vicky, Goodreads