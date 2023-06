Sous ses pas naissent les fleurs. Goethe sur le chemin de l’islam

Sur son lit de mort, Goethe soulève à maintes reprises son index droit dans un geste inintelligible pour ceux qui assistent à la scène. Ce geste énigmatique est resté incompris jusqu'à ce que la chercheuse Francesca Bocca-Alqadre et l'écrivain Pietrangelo Buttafuoco résolvent ce mystère dans cet ouvrage qui révèle, altérant essai et récit, le plus grand écrivain allemand sous un nouveau jour. Dans ses derniers moments, Goethe fait le signe de la shahada, l'attestation de foi musulmane. A la lumière de ce geste évocateur du parcours spirituel complexe et énigmatique du poète, les auteurs retracent le rôle de l'islam dans sa recherche perpétuelle de l'Urphänomen (le phénomène originel). Au-delà d'une approche orientaliste, connue du grand public, les oeuvres de Goethe démontrent un engagement sincère avec la spiritualité musulmane que les auteurs mettent en lumière dans cet ouvrage érudit et novateur à travers une relecture de ses correspondances et ses oeuvres à la lumière de son cheminement avec l'islam.