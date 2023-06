Violaine Laveaux, Métamorphoses. Dialogue avec Paul Dardé

Violaine Laveaux a choisi de traiter les métamorphoses de la vie et des choses à partir d'oeuvres de Paul Dardé (1888-1963), en particulier la tête de Gorgone, ou Méduse. On y retrouve la question de la féminité et des ornements, de l'identité, du corps, des mutations et des transformations qui vont guider vers la métamorphose. Violaine Laveaux noue des liens entre les végétaux, les contes et légendes, les animaux, tous évoquant le changement et qui ont nourri de multiples mythologies. L'artiste travaille la porcelaine, le "dessin de branchage" , et construit des installations en résonance avec le lieu et son histoire.