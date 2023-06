Vasarely avant l’op. Une abstraction européenne, 1945-1955

Vasarely, c'est l'op art, les vibrations et clignotements de formes et couleurs. Ce Vasarely a toutefois été précédé, durant la décennie qui suit la guerre, par un autre Vasarely. Se vouant pleinement à l'art, après une carrière de graphiste menée avec succès durant les années 1930, Vasarely, avec l'aide de la galerie Denise René, prend place sur la scène française de l'abstraction, au sein de la Nouvelle Ecole de Paris. C'est ce moment qu'envisage "Vasarely avant l'op" , dans un dialogue avec des artistes auxquels il est alors associé : Auguste Herbin, Alberto Magnelli, Gérard Schneider, André Bloc, César Domela, Serge Poliakoff, Hans Hartung, Ideo Pantaleoni, Nicolaas Warb, Richard Mortensen, Emile Gilioli, Jean Deyrolle, Berto Lardera, Robert Jacobsen, Edgard Pillet, Jean-Michel Atlan, Alicia Penalba, Pablo Palazuelo, Pierre Soulages, Jean Dewasne, Simone Boisecq, Marta Pan, Robert Breer, Agam et Geneviève Claisse.