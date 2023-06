Le monde perdu

Arracher une interview au professeur Challenger, tel est l'impossible exploit que le jeune et intrépide reporter Ned Malone veut tenter. Cette aventure va rapporter à Ned un oeil au beurre noir et un voyage aux confins de l'Amazonie, d'une jungle hostile à un étrange et vaste plateau isolé du monde par d'infranchissables falaises. Un monde perdu où l'évolution s'est arrêtée il y a des millions d'années !